Popis Bayernu Monachium w Leverkusen. Robert Lewandowski z kolejnym golem

Tuż przed rozpoczęciem spotkania okazało się, że największa gwiazda Bayeru, Kai Havertz, z powodu kontuzji mięśniowej nie będzie mógł w nim wystąpić. Bayern w rundzie jesiennej przegrał w Monachium 1:2 ze swoim rywalem i chciał rewanżu.

Miłe złego początki Bayeru Leverkusen. Lewandowski wyrównał swój rekord w Bundeslidze

Mecz zaczął się wyśmienicie dla Bayeru Leverkusen. Już w 10 minucie Baumgartlinger posłał idealne podanie za plecy obrońców do wychodzącego na czystą pozycję Lucasa Alario, który zewnętrzną częścią stopy pokonał strzałem w krótki róg Manuela Neuera. Później do głosu doszedł Bayern Monachium, który z każda minutą miał coraz większą przewagę. Została ona udokumentowana kilkoma bramkami do przerwy. Najpierw w 28. minucie Leon Goretzka posłał piękne prostopadłe podanie do Kingsleya Comana, który w sytuacji sam na sam z Hradeckym nie dał bramkarzowi Bayeru Leverkusen żadnych szans na skuteczną interwencję.

Ostatnie minuty pierwszej połowy były prawdziwym popisem Bayernu. Thomas Mueller zagrał idealną piłkę do Goretzki, który celnym strzałem sprzed pola karnego w prawy róg zaskoczył bramkarza gospodarzy. Nie minęły cztery minuty, a mistrz Niemiec miał na koncie już trzy gole. Tym razem Serge Gnabry otrzymał znakomite podanie od Kimmicha i stanął oko w oko z Hradeckym. Skrzydłowy ładną podcinką umieścił piłkę w siatce, rehabilitując się tym samym za zmarnowanie doskonałej sytuacji sprzed chwili.

W drugiej połowie Bayern kontrolował wydarzenia na boisku. Najpierw Gnabry zmarnował kolejną znakomitą sytuację. W 66 min. Thomas Mueller miękko wrzucił piłkę w pole karne, a tam najwyżej wyskoczył Lewandowski, który strzałem głową pokonuje Hradecky'ego! 1:4! Dla Polaka był to już 30. gol w ligowym sezonie, dzięki czemu wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie w Bundeslidze! Co ciekawe było to już 7. trafienie Polaka głową w ligowym sezonie.

Mueller ma na koncie już 20 asyst w lidze!

Z kolei Thomas Mueller zanotował 20. asystę i powoli zbliża się do rekordu wszech czasów pod tym względem. Brakuje mu tylko jednego ostatniego podania do wyrównania wyniku Kevina de Bruyne podczas jego gry w Wolfsburgu.

W 89. minucie gospodarzy było jeszcze stać na zmniejszenie strat. Florian Wirtz ładnym technicznym strzałem zaskoczył Manuela Neuera po podaniu Paulinho. Ostatecznie Bayern pewnie pokonał w Leverkusen ekipę Bayeru 4:2.

Radość Bayernu ze zwycięstwa nieco zmąciły dwie żółte kartki dla Roberta Lewandowskiego i Thomasa Muellera, którzy będą musieli pauzować w kolejnym spotkaniu z Borussia Moenchengladbach. Mistrz Niemiec umocnił się na pozycji lidera po 30 kolejkach. Obecnie ma aż 10 punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund, która o 18.30 zmierzy się z Herthą Berlin. Relacja live z tego spotkania na Sport.pl