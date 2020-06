Robert Lewandowski w meczu z Bayerem może pobić aż dwa rekordy! Kosmos

Robert Lewandowski ma niesamowitą formę strzelecką w tym sezonie. We wszystkich rozgrywkach strzelił 43 gole w 37 meczach. W samej tylko Bundeslidze - 29 goli w 27 spotkaniach. Polak wciąż walczy o pobicie rekordu legendarnego Gerda Muellera, który w jednym sezonie ligowym zdobył 40 bramek. Kapitanowi naszej kadry brakuje do tego osiągnięcia 11 trafień, a do końca sezonu w Niemczech pozostało pięć kolejek.

Robert Lewandowski pobije kolejne rekordy?

W sobotę w spotkaniu z Bayerem Lewandowski może pobić także dwa własne rekordy. Pierwszy dotyczy liczby goli w jednym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Do tej pory najwięcej - 43 - strzelił w sezonie 2016/2017 i w obecnym 2019/2020. Jeszcze jedno trafienie sprawi, że wykręci najlepszy wynik w karierze.

Polakowi brakuje także dwóch bramek, by poprawić swój najlepszy rezultat strzelecki w jednym sezonie Bundesligi. Do tej pory najwięcej - 30 bramek - zanotował w sezonach 2015/2016 i 2016/2017.

Początek meczu Bayer - Bayern o 15:30. Relacja na portalu Sport.pl.

