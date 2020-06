Legendarny bramkarz ma radę dla Krzysztofa Piątka. Zdradził, czego potrzebuje polski napastnik

Piątek w sobotnim meczu z Augsburgiem znów wszedł na boisko dopiero w 64. minucie spotkania. Swoją okazję dostał dopiero w 93. minucie - Hertha Berlin wyprowadziła kontratak, Vladimir Darida podał do Piątka, który pewnie pokonał bramkarza Augsburga. Dla polskiego napastnika to był drugi mecz ze strzelonym golem z rzędu.

Gabor Kiraly występował w Hercie Berlin w latach 1997-2004. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zdradził, czego potrzebuje Piątek, by powrócić do dobrej formy strzeleckiej. - Gdy wchodzisz z ławki, masz zadanie, by dać coś zespołowi. Piątek musi być cierpliwy. Jest w dobrej drużynie, musi się zmobilizować i gdy Ibisević nie będzie strzelał, on ma to zrobić - przyznał legendarny węgierski bramkarz.

Kiraly opisał także swoją współpracę z Bruno Labbadią, obecnym trenerem Herthy. - Najpierw graliśmy przeciw sobie, a potem w Leverkusen był moim trenerem. Ma wiele cierpliwości i doświadczenia,. Każdego roku jest coraz lepszy. Oczywiście nie widziałem jego treningów w Hercie, ale oglądam jej mecze i postęp pod jego wodzą nie jest kwestią szczęścia ani błędów rywali. Drużyna próbuje coś grać, dlatego strzela wiele goli - ocenił grę drużyny ze stolicy Niemiec.

Hertha spisuje się bardzo dobrze pod wodzą nowego trenera, Bruno Labbadii. Z ostatnich pięciu meczów wygrała trzy i dwa zremisowała, dzięki czemu awansowała w tabeli na 9. miejsce - ma 38 punktów i do szóstego Wolfsburga (to miejsce gwarantuje grę w Lidze Europy) traci już tylko cztery punkty. Piątek w dziesięciu spotkaniach Bundesligi w tym sezonie strzelił do tej pory trzy gole.

