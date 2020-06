"Bild": Werner trafi do Anglii, ale nie do Liverpoolu! Klauzula uaktywniona

Już 15 czerwca wygaśnie klauzula w kontrakcie Timo Wernera umożliwiająca innym klubom wykupienia go za 57 mln euro. Na taki ruch zdecydowała się Chelsea. 24-latek ma podpisać kontrakt do końca czerwca 2025 roku, a zarabiać ma co najmniej 10 milionów euro rocznie. To niespodzianka, bo do tej pory wydawało się, że Niemcowi najbliżej do Liverpoolu. "Bild" jednak pisze, że działacze The Reds nie są w kontakcie z Wernerem już od kilku miesięcy.

Zobacz wideo Bundesliga. Timo Werner z hat-trickiem, goni Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Doniesienia "Bilda" potwierdzają też angielscy dziennikarze, m.in. Matt Law.

24-letni Werner to wychowanek Stuttgartu, który od 2016 roku gra dla RB Lipsk. W tym sezonie zaciekle rywalizuje z Robertem Lewandowskim o koronę króla strzelców Bundesligi. Polak ma 29 goli, a Niemiec o cztery mniej. RB Lipsk zajmuje trzecie miejsce w lidze i traci dziewięć punktów do Bayernu Monachium.

Werner może być kolejnym ciekawym transferem Chelsea

Hakim Ziyech podpisał już kontrakt z Chelsea, ale dopiero latem opuści Ajax Amsterdam. Reprezentant Maroka kosztował co najmniej 40 milionów euro. Ta suma, w zależności od bonusów, może wzrosnąć o cztery miliony - informuje holenderski klub.

