"Za 10 lat będzie piłkarskim dominatorem". Transfer do giganta coraz bliżej!

Havertzowi kontrakt kończy się w 2022 roku i do tego czasu powinien pozostać w Bayerze Leverkusen. Jak w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "Marca" powiedział dyrektor sportowy klubu, Simon Rolfes potem można się spodziewać wielu ofert za Niemca. - Nie wiemy jeszcze, co się z nim stanie, gdzie ewentualnie trafi. Chcą go wszyscy wielcy, a on ma umiejętności, żeby zagrać w każdym takim klubie. Jego przyszłość nie jest przesądzona - ocenił.

Rolfes: "Za 10 lat Havertz będzie piłkarskim dominatorem"

Odnośnie innych klubów Rolfes nie ma preferencji, co do sprzedaży Havertza. Nie byłby tylko zadowolony z jego odejścia do Bayernu. - Ale pasowałby tam, oni zawsze lubili pozyskiwać młode talenty. Ale ja kocham oglądać Kaia w koszulce Bayeru i tylko to mnie teraz interesuje. Wiem, że w ciągu 10 lat będzie piłkarskim dominatorem - stwierdził. - Na razie jesteśmy spokojni. Rozmawiamy z nim i jego rodziną. Teraz rynek może nie być gotowy na duży transfer przez kryzys, ale za rok czy dwa wróci do normalności - wskazał Rolfes, który pełni funkcję dyrektora sportowego w Leverkusen od grudnia 2018 roku.

Kai Havertz trafił do drużyn młodzieżowych Bayeru w 2010 roku, a sześć lat później trenował już z pierwszą drużyną. 20-latek w obecnym sezonie Bundesligi w 26 spotkaniach zdobył jedenaście goli i zaliczył pięć asyst. Niemiec ma już za sobą siedem meczów w reprezentacji Niemiec, w której ma także w dorobku jedną bramkę.

