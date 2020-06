Gwiazda Bundesligi jednak w Bayernie Monachium? Wyjątkowy pomysł na transfer

Największe kluby na świecie walczą o pozyskanie Kaia Havertza z Bayeru Leverkusen. Wychwala go drugi trener tego klubu, Marcel Daum: Przypomina mi Zinedine'a Zidane'a. To widać w jego ruchach, jest w tym wyjątkowo elegancki, zawsze zachowuje spokój i świetnie podaje. Przez to, że oglądamy go każdego dnia, wiele osób nie widzi, że jest naprawdę szybki.

Havertz jednak w Bayernie Monachium?

Statystyki w tym sezonie Havertz ma wyśmienite: 38 spotkań, 15 goli, 8 asyst. Transfermarkt wycenia go na 81 mln euro, ale zdaniem niemieckich mediów Bayer otrzyma za Niemca co najmniej 100 mln euro. Gdzie w przyszłym sezonie zagra Havertz? "Bild" twierdzi, że nadal walczy o niego Bayern Monachium. Mistrzów Niemiec nie stać jednak na zapłatę 100 mln euro, dlatego w grze są także Real Madryt, Barcelona czy Liverpool.

"Bild" przekonuje, że możliwe jest również inne rozwiązanie - uzgodnienie transferu do Bayernu już teraz, a przeprowadzenie go latem przyszłego roku. Wówczas bawarski klub miałby już dysponować odpowiednią sumą pieniędzy na zakup 20-latka. Negocjacje między Bayernem a Bayerem trwają, a kolejna okazja do rozmów będzie w sobotę, gdy oba kluby zagrają ze sobą w meczu 30. kolejki Bundesligi. Relacja z tego spotkania o 15:30 na Sport.pl.

