"Ma elegancję Zidane'a". 20-latek o wyjątkowy talencie zagra w Bayernie? Cena oszałamiająca

Kai Havertz jest ważnym zawodnikiem drugiej linii Bayeru Leverkusen. W ostatnim czasie 20-letni pomocnik był wiązany z najlepszymi klubami w Europie. Asystent trenera klubu przewiduje młodemu Niemcowi wielką karierę.

- Przypomina mi Zinedine'a Zidane'a. To widać w jego ruchach, jest w tym wyjątkowo elegancki, zawsze zachowuje spokój i świetnie podaje. Przez to, że oglądamy go każdego dnia, wiele osób nie widzi, że jest naprawdę szybki. To duży bonus - powiedział Marcel Daum.

Marcel Daum o przyszłości Kaia Havertza. "Ma wyjątkowy talent i nie ma limitów"

Marcel Daum miał okazję z bliska przyglądać się młodemu pomocnikowi, gdy ten grał w Bayerze Leverkusen. Szkoleniowiec osobiście instruował piłkarza na treningach czy na boisku.

- Jest świetnym piłkarzem, strzela bramki, jest bardzo szybki i niesamowity w powietrzu. To, jak daleko zajdzie, zależy wyłącznie od niego. Nie mogę powiedzieć, że będzie najlepszym niemieckim piłkarzem w historii, ale ma wyjątkowy talent i nie ograniczają go limity. Ma w sobie znamiona Zidane'a - dodaje asystent.

Według ostatnich doniesień mediów Kaiem Havertzem interesują się Chelsea Londyn, Liverpool oraz Bayern Monachium. Jak informował "Sky Sports Germany" 20-latek zdecydował się na wybór ostatniego z wymienionych klubów, a do transferu ma dojść w najbliższym okienku transferowym.

- Nie wiem, co będzie dalej, ale w Leverkusen ma wszystko, czego potrzebuje do rozwijania swoich umiejętności. Jedyne czego jestem pewien to, że władze Bayeru nie sprzedadzą go za niską cenę - powiedział Marcel Daum.

Kai Havertz zagrał w obecnym sezonie w 38 meczach, strzelając 15 goli i asystując przy ośmiu bramkach. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Według mediów Bayer Leverkusen żąda za pomocnika ponad 100 milionów euro.