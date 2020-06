Łukasz Gikiewicz krytykuje grę obrony Unionu: Subotić wygląda, jakby wrócił wczoraj z wakacji

eurotram godzinę temu 0

Union chyba w następnej kolejce zdobędzie 3 punkty,bo Schalke moim zdaniem przegra już wszystko do końca (szkoda mi tego zasłużonego klubu,ale widać już że to koniec; sportowo Koenigsblaue się pewnie utrzymają - i to wyłącznie dzięki zaliczce z pierwszej części sezonu - ale nie postawię nawet stówy,że przystąpią do kolejnego sezonu w Bundeslidze). A to z kolei oznacza,że w tym sezonie spadnie pewnie Werder i za kilka tygodni w Bundeslidze nie będzie żadnego klubu mieszczącego się na północ od Berlina :(