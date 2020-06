Krzysztof Piątek odbył długą rozmowę z trenerem. "Jest szczególnie ważny"

Piątek w sobotnim meczu z Augsburgiem znów wszedł na boisko dopiero w 64. minucie spotkania. Swoją okazję dostał dopiero w 93. minucie - Hertha Berlin wyprowadziła kontratak, Vladimir Darida podał do Piątka, który pewnie pokonał bramkarza Augsburga. Ten gol był pierwszym ligowym trafieniem Polaka z gry w Bundeslidze. Co ciekawe, czekał na nie aż 377 dni! Poprzedni raz gola z akcji zdobył 19 maja 2019 roku jeszcze w barwach Milanu przeciwko Frosinone (2:0).

Labbadia o Piątku: "Będę od niego wymagał jeszcze więcej"

- Przed meczem długo rozmawialiśmy o elementach, które wymagały poprawy, ale też tych dobrych - stwierdził Labbadia na pomeczowej konferencji prasowej. - Chcę od niego dużo, a będę wymagał jeszcze więcej. Powtarzam zawodnikom takim jak Piątek czy Dilrosun, że są dla nas szczególnie ważni. Zwłaszcza teraz, gdy wszystko dobrze się układa. Musimy ich szanować, są nam potrzebni - oceniał.

Hertha spisuje się bardzo dobrze pod wodzą nowego trenera, Bruno Labbadii. Z ostatnich pięciu meczów wygrała trzy i dwa zremisowała, dzięki czemu awansowała w tabeli na 9. miejsce - ma 38 punktów i do szóstego Wolfsburga (to miejsce gwarantuje grę w Lidze Europy) traci już tylko cztery punkty. Piątek w dziesięciu spotkaniach Bundesligi w tym sezonie strzelił do tej pory trzy gole.

