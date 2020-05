Lewandowski przebił legendarnego Gerda Muellera! Polak marzy o jeszcze jednym

Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, a Bayern Monachium rozbił Fortunę Duesseldorf 5:0 w meczu 29. kolejki Bundesligi. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Lewandowski dalej imponuje formą. W tym sezonie strzelił już 43 gole w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Robert Lewandowski pobił rekord Muellera i marzy o jeszcze jednym

Lewandowski jest wychwalany przez niemieckie media, które przyznały mu same noty marzeń. Portal Sport1.de zauważył, że dzięki bramkom zdobytym w meczu z Fortuną Polak pobił jeden z rekordów należących do legendarnego Gerda Muellera. W tym sezonie ligowym Lewandowski ma już 29 goli, co w jego wieku (31 lat) nie zdarzyło się wcześniej żadnemu zawodnikowi występującemu w Bundeslidze. Wszyscy piłkarze z 29 lub więcej bramkami byli młodsi od Lewandowskiego. Dotychczasowy rekord należał do Muellera, który zdobył 28 bramek w sezonie 1976/1977. Podobnie jak Lewandowski, miał wtedy 31 lat i grał dla Bayernu.

Kapitan reprezentacji Polski marzy jeszcze o pobiciu jednego rekordu Muellera - 40 bramek zdobytych w jednym sezonie. Niemiec uczynił to w rozgrywkach ligowych 1971/1972. Polakowi do tego wyniku brakuje jeszcze 11 trafień.

