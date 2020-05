Popis Roberta Lewandowskiego i Bayernu Monachium! Trener rywali tylko spuścił głowę

Przed tym meczem niemieckie media nie pytały: czy tylko ile? Ile goli Fortunie Duesseldorf strzeli Bayern Monachium, ile strzeli Robert Lewandowski, dla którego Fortuna była ostatnią drużyną Bundesligi, której gola jeszcze nie strzelił. W sobotę to się zmieniło: Lewandowski w siódmym meczu przeciwko tej drużynie w końcu zdobył bramkę, a nawet dwie (28. i 29. w tym sezonie), a Bayern pewnie pokonał Fortunę aż 5:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Bayern Monachium wygrywa arcyważny mecz. Mistrzostwo coraz bliżej! [ELEVEN SPORTS]

Trener Fortuny tylko spuścił głowę

Kiedy Lewandowski w 43. minucie zdobył bramkę, trener Fortuny Uwe Roesler aż odwrócił się od boiska i spuścił głowę. Nie był to może gol szczególnej urody, ale akcja Bayernu robiła wrażenie. Poza tym Fortuna przegrywała już w tym momencie 0:3, bo w 15. minucie samobójczą bramkę zdobył Mathias Jorgensen, a w 29. Benjamin Pavard.

Efektowny początek drugiej połowy. Lewandowski trafił po raz 29. w tym sezonie

Zaraz po przerwie Bayern strzelał dalej. Zaczął Lewandowski, który w 50 minucie pokonał bramkarza Fortuny efektownym uderzeniem piętą, wykorzystując podanie od Serge Gnabry'ego. A zaraz po nim - w 52. minucie - wynik meczu po indywidualnej akcji ustalił Alphonso Davies.

Bayern może odskoczyć w tabeli

Później Bayern dążył do strzelenia kolejnych goli, ale już nie tak zaciekle. I tak wygrał pewnie, wysoko. Utrzymał przewagę nad Borussią Dortmund. A w tej chwili ją nawet powiększył. Do 10 punktów, ale Borussia w tej kolejce ma jeszcze do rozegrania swój mecz (w niedzielę o 18 z Paderborn). Lewandowski i Bayern już mogą myśleć o następnym. Z Bayerem Leverkusen, z którym zmierzą się 6 czerwca (godz. 15.30).

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .