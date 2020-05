Piłkarz Bayernu Monachium zmienił się nie do poznania. Wygląda jak Hulk

HULKretzka. To nowy pseudonim Leona Goretzki wymyślony przez Bayern Moanchium i nawiązujący do Hulka: zielonej postaci z komiksu, który charakteryzuje się nadludzką siłą i muskulaturą. Ale muskulatura Goretzki faktycznie robi wrażenie. Szczególnie, jeśli zestawimy ją z dawnym zdjęciem pomocnika, które też zostało przypomniane przez Bayern.

Zobacz wideo "Der Klassiker" dla Bayernu Monachium. Mistrzostwo coraz bliżej! [ELEVEN SPORTS]

Bayern chwali się metamorfozą Goretzki

- Więc, co porabiałeś w trakcie izolacji? - pyta Bayern na Twitterze, gdzie zamieszcza zdjęcia Goretzki z siłowni i z ostatniego spotkania. Zresztą wpisów jest więcej. "Ciężka praca popłaca" - napisano pod innym, gdzie 25-letni pomocnik Bayernu prezentuje swoje rozrośnięte plecy.

Goretzka po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wskoczył do podstawowego składu Bayernu. Wystąpił od początku we wszystkich trzech spotkaniach (zdobył bramkę i zaliczył asystę), a przeciwko Eintrachtowi Frankfurt (5:2) i Borussii Dortmund (1:0) grał od pierwszej do ostatniej minuty.

