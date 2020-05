Krzysztof Piątek wszedł i strzelił gola w 93. minucie! Pierwsze takie trafienie

eurotram godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Po kolei,małymi kroczkami i może się chłopak odblokuje. Najpierw karny,potem akcja pod koniec meczu,jak nabierze pewności i rytmu, to coś pyknie z akcji i we wcześniejszej fazie spotkania (chociaż i ten gol w sumie nie taki nieważny,bo Augsburg zaczynał nabierać wiatru w żagle i prawie by wyrównał). W sumie w podobny sposób odblokowywali Coutinho w Bayernie i do pewnego stopnia tam akcja skończyła się sukcesem (bo bilans 8 bramek i 6 asyst oraz bramka i 2 asysty w LM to bilans naprawdę niezły jak na pomocnika,a pech Coutinho polegał na tym,że oczekiwania były wprost proporcjonalne do sumy odstępnego).