"Piłkarz wielki jak katedra. Ile kosztuje?". Nawet nie ma sensu tego ustalać. W Bayernie im drożej, tym gorzej

Ile kosztuje Kimmich? – zapytała „Marca” po bramce, która rozstrzygnęła wtorkowy mecz z Borussią Dortmund i sprawiła, że 30. tytuł Bayern ma już na wyciągnięcie ręki. Ile kosztuje Joshua Kimmich, piłkarz który - to dalej „Marca” – „robi na boisku wszystko i robi to dobrze?” „Piłkarz wielki jak katedra” (to już dziennik „ABC”)? Nie ma sensu ustalać, bo i tak nie jest na sprzedaż. Ale w 2015 kosztował 7 milionów euro (przyszedł z Red Bulla Lipsk, ale większość pieniędzy za niego trafiła do VFB Stuttgart, który Kimmicha wychował) i potem co rok mnożył swoją wartość jak genialnie obmyślony start-up.

REKLAMA

Bayern kupował reprezentanta Niemiec kolejnych kategorii wiekowych, ale w Monachium Kimmich wyrósł na wielozadaniowe monstrum: połączenie bocznego obrońcy z defensywnym pomocnikiem. W pakiecie: wydolność, inteligencja, mentalność przywódcy, którego nawet czasem trzeba stopować w zapędach do rządzenia. A w bonusie dostał jeszcze świadomość społeczną: to właśnie Kimmich razem z Leonem Goretzką zorganizowali najsłynniejszą w Niemczech akcję charytatywną podczas pandemii: WeKickKorona.

Zobacz wideo Bundesliga. "Der Klassiker". Borussia Dortmund - Bayern Monachium 0:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Bayern jak magik Monchi

Goretzka, który też rośnie z sezonu na sezon jako piłkarz (Bayernu, reprezentacji) i człowiek (udziela znakomitych wywiadów), przyszedł do Bayernu za darmo w 2018 roku. Za trzecią gwiazdę odmłodzonej reprezentacji Niemiec, Serge’a Gnabry’ego, trzeba było dać Werderowi w 2017 roku 8 mln euro. I uzbroić się w cierpliwość, zanim Gnabry dojrzeje, jego forma wystrzeli, a wartość się zwielokrotni.

A to przecież nie koniec listy złotych strzałów obecnego Bayernu. Jedenastka, która pokonała we wtorek Borussię Dortmund, to wyliczanka albo transferowych majstersztyków albo przynajmniej - świetnych interesów. Majstersztyków w stylu Monchiego, sewilskiego magika od transferów. W stylu Borussii Dortmund, wychwalanej za łowienie piłkarzy przyszłości. A nie w stylu przypisywanym często Bayernowi: weźmie na cel najlepszego piłkarza konkurencji, obsypie go złotem, zapłaci wysokie odstępne i gotowe. Tacy też byli w składzie na Borussię, ale nie sposób ich nazwać przepłaconymi. W bramce: Manuel Neuer kupiony za 30 mln euro, co brzmi jak oferta z posezonowej wyprzedaży w zestawieniu z poziomem, jaki Neuer osiągnął w Bayernie. W obronie Benjamin Pavard za 35 mln euro, Jerome Boateng podebrany z Manchesteru City gdy jeszcze dało się zapłacić za niego 13,5 mln euro, dalej wychowanek David Alaba. I wreszcie: Alphonso Davies, za którego Bayern zapłacił 10 mln euro ledwie dwa lata temu, a dziś licznik jego wartości pędzi jak Davies za Haalandem w meczu w Dortmundzie. W pomocy: wspomniani Kimmich, Goretzka, Gnabry i Kingsley Coman, najpierw wypożyczony za 7 mln euro, potem wykupiony za 21 mln. Przed nimi wychowanek Thomas Mueller i Robert Lewandowski za zero odstępnego. Łącznie 131,5 mln euro. Gdyby taką jedenastoosobową hybrydę wystawić na listę najdroższych transferów w historii, byłaby dopiero na trzecim miejscu, za Neymarem i Kylianem Mbappe. A gdyby doliczyć bonusy wpisane do umów Philippe Coutinho i Ousmane Dembele, to ta jedenastka Bayernu spadłaby na piąte miejsce, tuż przed Joao Felixa z Atletico Madryt.

W Bayernie im drożej tym gorzej

Ale skoro padło już „Philippe Coutinho”, to pora spojrzeć na drugą stronę tego medalu. Bayern z ostatnich lat, panujący w Niemczech tak, jak to się jeszcze w Bundeslidze nie zdarzało, zmierzający po ósmy tytuł mistrzowski z rzędu (na sześć kolejek przed końcem ma siedem punktów więcej od wicelidera, dziś o 18:30 gra z Fortuną Duesseldorf), jest też pewnym paradoksem. Jego bezprecedensowo długie panowanie w Niemczech to suma i decyzji przemyślanych, i zupełnie wariackich. Złotych transferowych strzałów i kompletnych pudeł. Można nawet powiedzieć, że w ostatnim czasie to wariackie decyzje okazywały się lepsze od tych przemyślanych. A niemal na każdy złoty strzał przypadało jakieś pudło. Wyliczankę trzeba zacząć już od ławki trenerskiej, gdzie kompletnie się nie sprawdził wybrany starannie Carlo Ancelotti i musiał ratować rekord Bayernu ściągany w pośpiechu z emerytury Jupp Heynckes. Wydyskutowana, kompromisowa kandydatura Niko Kovaca też okazała się niedopasowana do Bayernu, a drużyna zaczęła zachwycać, gdy ją przejął asystent Hansi Flick, który przecież miał się zmienić w pierwszego trenera tylko tymczasowo, do czasu znalezienia kogoś mocniejszego.

To samo można powiedzieć o wielu oknach transferowych Bayernu. Pavard za 35 mln gra, a Lucas Hernandez kupiony tego samego lata za 80 mln, bohater rekordu transferowego Bayernu, siedzi na ławce, coraz głośniej się plotkuje, że Bayern chciałby go odsprzedać, i nie wszystko da się wytłumaczyć kontuzją, którą Hernandez złapał jeszcze przed odejściem z Atletico. Z wypożyczonych piłkarzy też bardziej się przydał ściągany jako zapchajdziura Ivan Perisić niż Coutinho, przed którym rozwinięto czerwony dywan. Tak jak wcześniej furory nie zrobił wypożyczany z wielkim hukiem James Rodriguez.

Corentin Tolisso, czyli poprzedni rekord transferowy Bayernu, za 41,5 mln euro z 2017 roku, to też niewypał przy ściągniętym tego samego lata Nicklasie Suele za 20 mln euro. W 2016 Bayern dobrze wydał 35 mln na Matsa Hummelsa i fatalnie 35 mln euro na Renato Sanchesa. W 2014 Bayern witał przychodzącego za darmo Roberta Lewandowskiego, ale też Medhiego Benatię za 28 mln. W 2013 magik Thiago Alcantara przyszedł za 25 mln euro i spłacił się wielokrotnie, ale najwięcej hałasu było o Mario Goetzego za 37 mln. W to, jak wielkimi porażkami okazały się niektóre te transfery, od Goetzego zaczynając, aż trudno uwierzyć. Choć i tak łatwiej niż w to, że jeszcze niedawno główną winą Bayernu w mediach było to, że za bardzo skąpi na transfery.