Tomasz Hajto bliski utraty ponad 20-letniego rekordu Bundesligi

SC Paderborn zajmuje w tej chwili ostatnie miejsce w tabeli Bundesligi. W 28 kolejkach wygrało zaledwie cztery spotkania, tracąc od początku rozgrywek aż 55 bramek. W poprawie wyników i gry defensywnej nie pomaga nawet wysokie zaangażowanie obrońców zespołu Steffena Baumgarta.

15 żółtych kartek piłkarza Paderborn. Rekord Tomasza Hajto zagrożony

To zaangażowanie widać m.in. po liczbie żółtych kartek jednego ze środkowych obrońców ostatniego zespołu Bundesligi. Klaus Gjasula, bo o nim mowa, w 25 spotkaniach tego sezonu obejrzał już 15 żółtych kartek. To liczba bardzo duża, ale wciąż nie największa w historii Bundesligi. Rekord pod względem kartek otrzymanych w jednym sezonie wciąż należy bowiem do Tomasza Hajto.

Były reprezentant Polski w sezonie 1998/99 otrzymał 16 żółtych kartek w 29 występach dla MSV Duisburg. Rekordu nie pobił nikt przez 22 lata. Ale teraz Gjasula jest tego bardzo bliski. Szczególnie że Paderborn w tym sezonie rozegra jeszcze 6 spotkań.

