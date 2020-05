Krzysztof Piątek strzela w końcówce i ratuje Herthę! Świetne wejście Polaka

kisssmyass 2 godziny temu Oceniono 5 razy 5

też tak pomyślałem, pewnie karniak a gazeciarze już wrzeszczą że coś uratował, a tu tylko remis. W dzieciństwie opowiadaliśmy sobie taki kawał jak to jakiś partyjniak perzemawia do tłumu roboli który mu odpowiada: Towarzysze! Mamy beczkę piwa! Tłum na to: Hurra! A partyjniak: Do zapłacenia..... Tłum: Łeee.... Partyjniak: Ale to nie wszystko! Tłum: Hurrra!.... Partyjniak: Mamy więcej długów: Tłum: Łeeee..... I tak w kółko Macieja. Widać dzisiejsza prasa opiera się na takiej infantylnej zasadzie z epoki słusznie zaprzeszłej.....pogrobowej...choć widać że bardziej w teorii niż w praktyce. A szkoda, bo mogłoby być tak pięknie gdyby trzymać się uczciwości rzetelności i dojrzałości. Ale widać to jeszcze nie TA epoka...