Wielka szansa dla Krzysztofa Piątka? Gigant chciałby kupić napastnika Herthy

boromir195419 21 minut temu Oceniono 1 raz 1

To śmieszne ! Jeżeli szansą dla Piątka jest to że klub opuszczą najlepsi napastnicy to żle o nim świadczy a zwłaszcza o redaktorze .Jedyną szansą dla Piątka jest odzyskanie formy . Z artykułu wynika że ... Herthą ...rządzą debile i frajerzy .. Kupiono bowie ;;leszcza;; / póki co jest nim Piątek / za największą kasę w historii klubu a sprzedają swego najlepszego zawodnika dużo taniej .