Komiczny wywiad Thomasa Muellera. Naśladował postać z kreskówki. "Meep, meep"

- Alphonso to zawodnik z wielkim sercem wkładanym w grę. Ma niezwykłą siłę i może nie zawsze jest w dobrym miejscu, ale gdy przeciwnik myśli, że ma dużo miejsca, on wtedy robi "meep, meep!" i odbiera ci piłkę. To Struś Pędziwiatr! - śmiał się Thomas Mueller zapytany o Daviesa po meczu z Borussią Dortmund. O sprintach i przemianie Amerykanina z rezerwowego w lewego obrońcę do pierwszego składu Bayernu pisze w swoim artykule Dawid Szymczak.

Piłkarz opisał także chwilę, gdy bramkę na 1:0 zdobył Joshua Kimmich. - Wszyscy wychylali szyję i patrzyli, gdzie leci piłka. Ja miałem dobre przeczucie. Roman Buerki to świetny bramkarz, ale często robi 2-3 kroki przed bramkę. Nie ma też za długiego zasięgu ramion, więc przez to można próbować takich strzałów. To był piękny gol - ocenił Mueller.

- Zmarnowaliśmy parę sytuacji w całym meczu, ale wygraliśmy. A to mogło być spotkanie decydujące o mistrzostwie Niemiec. Dlatego się cieszymy - mówił Niemiec. Bayern jest liderem tabeli Bundesligi po 28 meczach z dorobkiem 64 punktów. Borussia Dortmund zajmująca drugą pozycję traci do nich już siedem punktów. Thomas Mueller w tym sezonie ligowym wystąpił w 28 meczach, zdobył siedem goli i zaliczył siedemnaście asyst.

