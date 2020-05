Były trener Haalanda wskazał najlepszą dla niego drużynę. "Pasowałby idealnie do ich stylu"

Erling Braut Haaland już od kilku tygodni jest przymierzany do wielkiego transferu. Norweg miałby trafić do Premier League i zagrać w Liverpoolu. Jego były trener z RB Salzburg, Jesse March twierdzi, że Anglicy zyskaliby kolejny ogromny talent do drużyny. - Pasowałby idealnie do ich stylu - stwierdził w rozmowie dla "Liverpool Echo".

Fot. Federico Gambarini / AP