Kolejny mecz drużyny Krzysztofa Piątka! Łatwo przegapić to spotkanie. Gdzie i o której obejrzeć RB Lipsk - Hertha Berlin?

15 - tyle minut w piątkowych derbach Berlina, wygranych przez Herthę aż 4:0, zaliczył Krzysztof Piątek. Polski napastnik kolejny raz rozpoczął spotkanie zespołu Bruno Labbadii na ławce rezerwowych. I kolejny raz po wejściu z niej na murawę, niczym nie zachwycił. Nie dziwi więc fakt, że w środę były zawodnik Milanu prawdopodobnie znowu nie znajdzie się w pierwszej jedenastce swojej drużyny.

RB Lipsk - Hertha Berlin. O której i gdzie transmisja TV i stream online?

Mecz Herthy z RB Lipsk, w którym Piątek być może wejdzie na boisko z ławki pokaże telewizja Canal+Sport. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:30, natomiast transmisja telewizyjna zaplanowana jest na godz. 18:25. W internecie starcie będą mogli zobaczyć abonenci platformy nc+go.

Trudna sytuacja Krzysztofa Piątka

Największym problemem Krzysztofa Piątka obecnie może być fakt, że sprawia on wrażenie zawodnika, który boi się odpowiedzialności i brania na siebie gry. Podczas gdy Ibisević i Matheus Cunha wręcz proszą się o piłkę, Piątek jedynie czeka w polu karnym na podania. A to Labbadii nie do końca odpowiada.

Sytuacja Piątka w Hercie jest bardzo trudna. Po transferze wystąpił on w ośmiu meczach Bundesligi, ale strzelił tylko jednego gola, pokonując z rzutu karnego bramkarza Fortuny Duesseldorf w lutowym meczu zakończonym remisem 3:3.

