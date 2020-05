Szokująca porażka Bayeru Leverkusen w Bundeslidze. Zmiana w TOP 4

Bayer Leverkusen wygrał 11 z 12 ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach (remisując jedno) i miał okazję na doskoczenie do Borussii Dortmund, która przegrała 0:1 z Bayernem Monachium. Mistrzowie Niemiec są o krok od obrony tytułu i mają 64 pkt, za to BVB ma ich 57. Bayer w przypadku zwycięstwa zbliżyłby się do ekipy Luciena Favre'a na jeden punkt i zwiększyłby swoje szanse w walce o wicemistrzostwo.

Tak się jednak nie stało, bo Bayer doznał szokującej porażki - za taką trzeba uznać wynik 1:4 na własnym stadionie. Wynik w 43. minucie otworzył Marin Pongracić, a między 64. a 75. minutą ekipa Petera Bosza straciła kolejne trzy gole (strzelili je Maximilian Arnold, Renato Steffen i znowu Pongracić). Honorowe trafienie w 85. minucie zaliczył Julian Baumgartlinger.

Borussia Moenchengladbach wyprzedziła Bayer Leverkusen

W pozostałych wieczornych spotkaniach Werder Brema zremisował 0:0 z Borussią Moenchengladbach, która dzięki temu punktowi wyprzedziła Bayer i awansowała na 4. miejsce, dające awans do Ligi Mistrzów (oba zespoły mają po 53 pkt). Trzeci RB Lipsk ma o punkt więcej, ale swoje spotkanie rozegra w środę z Herthą Berlin.

Za to po bardzo emocjonującym spotkaniu Eintracht Frankfurt zremisował 3:3 z Freiburgiem. Eintracht przegrywał już 1:3, ale trafienia Daichiego Kamady z 79. i Timothy'ego Chandlera z 82. minuty uratowały remis. Eintracht - czyli półfinalista Ligi Europy z poprzedniego sezonu - spisuje się w ostatnim czasie zaskakująco słabo i choć przerwał serię porażek, to nadal nie może być pewny utrzymania. Po 27 kolejkach zajmuje 14. miejsce w tabeli z 29 pkt - 16. Fortuna Duesseldorf (to miejsce barażowe) ma 24 pkt.