"Jeden błysk Lewandowskiego to za mało. Akanji wpadł na niego ciałem"

piotr33k2 2 godziny temu Oceniono 8 razy -4

Lewandowski był ewidentnie faulowany w plu karnym gdy wychodził znakomicie na czystą pozycje . obronca wszedł w niego z wysuniętą reką jak piłkarz futbolu amerykańskiego czy rugby ,nie była to walka o piłke ciałem tylko brutalna próba obalenia lewego na ziemie bardzo skuteczna zresztą . rzut karny na sto procent w każdym meczu ligi mistrzów . co reki boatenga to leżał on już na ziemi gdy piłka została uderzona i trudno żeby ta reke na którą miał przy ziemi podniósł do góry . nic nie mogł zrobic i piłka omsknęła się o te reke przypadkowo bez żadnego ruchu z jego strony . nie powinno byc żadnego karnego .Lewandowski miał mało podań które mógł wykorzystać ale te które miał mógł wykorzystac dużo lepiej ,niepotrzebnie się tak cofał do bezsensownego odbicia piłki do tyłu i potem tracił siły . za bardzo grał do tyłu i do boku za mało starał sie sam iść do przodu ,ale to dlatego że sam wie że brakuje mu szybkości ,tylko że jak mu brakuje szybkosci a są dalej umięjętnośći snajperskie to nie potrzebnie się cofa do niby rozgrywania którego i tak nie ma i nie ma go potem z przodu .