Tak wygląda mieszkanie Roberta Lewandowskiego. Zapłacił astronomiczne pieniądze

Pomimo tego, że napastnik Bayernu Monachium od 2010 roku mieszka w Niemczech, wydał aż 35 milionów złotych na luksusowy apartament, który jest położony w Warszawie przy ul. Złotej 44. Z mieszkania widać nie tylko Pałac Kultury i Nauki, ale także panoramę miasta w całej okazałości.

Luksusowy apartament Roberta Lewandowskiego w centrum Warszawy

Za standardowe mieszkania w wieżowcu trzeba zapłacić od 242 tys. do 1,9 miliona funtów, a droższe mieszkania kosztują nawet 7 milionów funtów, którego nabywcą został Robert Lewandowski. Polsko-amerykański architekt Daniel Libeskind zaprojektował 192-metrowy apartament i zapewnił, że nieruchomość jest w pełni zaopatrzona we wszystko, co będzie niezbędne Polakowi do użytkowania.

W luksusowym apartamencie znajduje się m.in. kino, centrum sportu i rekreacji, symulator golfa czy też sala do degustacji wina. - Wybór mojego nowego mieszkania był podyktowany względami praktycznymi. To jedna z najlepszych rezydencji w Polsce, a centrum sportu i rekreacji pozwala mi ukończyć program treningowy w otoczeniu najwyższej jakości. W moim zawodzie ważne jest, aby zawsze mieć pod ręką światowej klasy zaplecze treningowe, a teraz jestem tylko kilka minut jazdy windą od pełnowymiarowego basenu, w pełni wyposażonej siłowni, luksusowego spa, a także zabiegów i pokojów do masażu - powiedział Lewandowski, cytowany przez dziennik "The Sun". Polak zarabia tygodniowo około 275 tys. funtów.

Lewandowski w bieżącym sezonie Bundesligi ma na koncie 27 goli w 25 meczach, a w sumie we wszystkich rozgrywkach aż 41 razy trafił do siatki.

