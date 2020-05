Nietypowa pora meczu Lewandowskiego z Piszczkiem. Gdzie i kiedy obejrzeć hit Borussia - Bayern?

Już dziś, we wtorek wielki hit Bundesligi! Borussia Dortmund zagra z Bayernem Monachium. Kibice muszą uważać, by nie przegapić tego spotkania, bo mecz rozpocznie się już o godzinie 18.30! To nietypowa pora i dzień dla piłkarskich hitów, ale w związku z pandemią koronawirusa musimy się do tego przyzwyczaić. Stacja Eleven Sports znowu zdecydowała się na pokazanie meczu w dwóch wersjach dźwiękowych.

Fot. Frank Augstein / AP