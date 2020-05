Są przewidywane składy na hit Bayern - Borussia. Jedna drużyna mocno osłabiona

4 - dokładnie tyle punktów przewagi w tabeli Bundesligi ma Bayern Monachium nad Borussią Dortmund. We wtorek ta przewaga może jednak stopnieć do zaledwie 1 punktu, ponieważ dortmundczycy podejmą na własnym boisku aktualnych mistrzów Niemiec. Podejmą ich w meczu, który może zadecydować o losach mistrzostwa Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern Monachium - Eintracht 5:2. Robert Lewandowski na 3:0 [ELEVEN SPORTS]

Przewidywane składy na hit Bundesligi. Obydwa zespoły osłabione

W starciu, które rozpocznie się o godz. 18:30, zobaczymy dwóch polskich zawodników. W podstawowym składzie gospodarzy wystąpi najprawdopodobniej Łukasz Piszczek (będzie również kapitanem), który w dwóch ostatnich spotkaniach pełnił rolę kapitana zespołu Luciena Favre'a, natomiast w drużynie gości na pewno zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Polak po raz pierwszy stanie naprzeciw rewelacyjnego Erlinga Brauta Haalanda, który ze względu na swoją imponującą skuteczność ostatnio jest z nim bardzo często porównywany.

Obydwa zespoły do wtorkowego hitu przystąpią jednak z osłabieniami. Na boisku po stronie Bayernu na pewno nie zobaczymy Philippe Coutinho i Thiago. W dodatku z problemami zdrowotnymi zmaga się Jerome Boateng, choć akurat jego gra w ostatnich spotkaniach pozostawiała wiele do życzenia.

Borussia mocno osłabiona przed hitem

Gospodarze także idealnej sytuacji kadrowej nie mają. Drobne urazy leczyli ostatnio Mats Hummels i Jadon Sancho. Ten pierwszy, który latem ubiegłego roku wrócił do Borussii właśnie z Bayernu, prawdopodobnie zdąży się wyleczyć. Nieco gorzej sprawa wygląda w przypadku Sancho, który pokazał się z bardzo dobrej strony w ostatnim, wygranym 2:0 meczu z Wolfsburgiem. On w kadrze meczowej na wtorkowe starcie z Bayernem się znajdzie, ale wątpliwe, by zaczął grę od 1. minuty. To nie wszystko. Favre nie będzie mógł skorzystać także z Marco Reusa, Nico Schulza, Axela Witsela i Dana-Axela Zagadou.

Przewidywany skład Borussii Dortmund (według Kickera): Burki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Can, Dahoud, Guerreiro - T. Hazard, Brandt - Haaland

Przewidywany skład Bayernu Monachium (według Kickera): Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka - Coman, T. Mueller, Gnabry - Lewandowski

Przeczytaj także: