Wielka szansa Lewandowskiego. Tej nagrody jeszcze nie wygrał

Już od ponad pół wieku, po każdej kolejce Bundesligi, dziennikarze "Kickera" oceniają piłkarzy w skali 1-6, gdzie 1 to klasa światowa. Ale "jedynkę" od "Kickera" naprawdę trudno dostać. W tym sezonie Robert Lewandowski był w siedmiu jedenastkach kolejki, ale tylko dwa razy został oceniony na 1. Jednak licząc średnią not ze wszystkich występów, to Polak nie ma sobie równych (2,44) w całej lidze. Wiceliderem zestawienia jest Lukas Hradecky, bramkarz Bayeru Leverkusen - 2,69.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Timo Werner z hat-trickiem, goni Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Historyczna szansa Lewandowskiego

Lewandowski występuje w lidze niemieckiej już od sezonu 2010/11, ale nigdy nie został piłkarzem roku wg. średniej not "Kickera". Najbliżej zwycięstwa był w sezonie 2015/16, gdy był drugi (wygrał Henrich Mychitarian). Z kolei rok temu Polak zajął dopiero 33. miejsce.

Lewandowski zachwyca w tym sezonie. W 25 meczach ligowych zdobył 27 bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców, a Bayern Monachium prowadzi w tabeli i ma cztery punkty przewagi nad Borussią Dortmund.

Przeczytaj też: