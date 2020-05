Timo Werner o walce z Robertem Lewandowskim. Niesamowite słowa. "Góruje nad wszystkimi"

27 goli w 25 meczach Roberta Lewandowskiego i 24 bramki w 27 spotkaniach Timo Wernera. Napastnicy Bayernu Monachium i RB Lipsk to główni kandydaci to zdobycia korony króla strzelców ligi niemieckiej. Mimo że obydwaj walczą o wygranie klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników Bundesligi, jeden drugiemu nie szczędzi komplementów. Po niedzielnym spotkaniu Lipska z Mainz (5:0), Werner, który zdobył hat-tricka, wypowiedział się na temat rywalizacji z Lewandowskim. - Ciężko go dogonić. Jest niezwykle regularny w zdobywaniu bramek - przyznał reprezentant Niemiec w rozmowie ze Sky Sports.

Robert Lewandowski chwalony przez największego rywala w Bundeslidze. "Jest najlepszy na świecie"

Werner nie tylko odniósł się do walki z Lewandowskim w Bundeslidze, ale wypowiedział się też na temat umiejętności rywala. - Lewandowski góruje nad wszystkimi. Nie tylko w Bundeslidze. Uważam, że obecnie jest najlepszym napastnikiem na świecie - powiedział 24-latek.

Lewandowski w tym sezonie walczy nie tylko o zdobycie korony króla strzelców. Polak ma także wielką szansę na pobicie strzeleckiego rekordu wszech czasów Bundesligi, który obecnie należy do Gerda Muellera. On w sezonie 1971/72 zdobył 40 bramek.

