Timo Werner przeszedł do historii! Genialny występ rywala Lewandowskiego

Historycznego wyczynu Timo Werner dokonał w meczu ostatniej kolejki Bundesligi. Od 21 lat nikt nie strzelił dwóch hat-tricków temu samemu zespołowi, w dwóch meczach ligowych. Ostatnio miało to miejsce w sezonie 1998/1999. Ulf Kirsten, piłkarz Bayeru Leverkusen strzelił dwa hat-tricki w meczach przeciwko Borussii Moenchengladbach.

Timo Werner zapisuje się w historii Bundesligi i goni Roberta Lewandowskiego

W meczu 27. kolejki Bundesligi, RB Lipsk pokonało FSV Mainz 5:0. To drugie tak wysokie zwycięstwo Lipska w obecnym sezonie i kolejny rekord zapisany na konto klubu. W 10. kolejce Timo Werner strzelił trzy gole, a drużyna wygrała aż 8:0. Tak wysoka wygrana sprawiła, że jest to najwyższe zwycięstwo w sezonie 2019/2020.

Zdobywając trzy bramki Timo Werner zbliżył się do obecnego lidera w klasyfikacji strzelców, Roberta Lewandowskiego. Po wznowieniu rozgrywek, 32-letni napastnik Bayernu w dwóch meczach strzelił dwie bramki, a Bayern Monachium wygrał w ostatnim meczu z Eintrachtem Frankfurt 5:2.

Zobacz wideo Zobacz hat-tricka Timo Wernera!

Obecnie Robert Lewandowski z 27 golami prowadzi w klasyfikacji, drugi Timo Werner ma o trzy bramki mniej od Polaka (24). Trzecie miejsce zajmuje Jadon Sancho, który na swoim koncie ma 14 goli oraz 16 asyst.

W ramach 28. kolejki Bundesligi, RB Lipsk zagra 27 maja z Herthą Berlin. Przed Bayernem Monachium natomiast stoi mecz z wiceliderem tabeli, którem brakuje czterech punktów do ekipy Hansiego Flicka. "Der Klassiker" odbędzie się we wtorek, 26 maja o godzinie 18:30. Podium Bundesligi zamyka RB Lipsk (54 pkt), które do BVB (57 pkt) traci cztery punkty, a do Bayernu Monachium (61 pkt) - siedem.