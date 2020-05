Wielkie show Timo Wernera! Kanonada w meczu Bundesligi. Goni Lewandowskiego [WIDEO]

W listopadowym meczu, podczas rundy jesiennej, RB Lipsk rozbiło Mainz aż 8:0. W poprzednich spotkaniach pomiędzy tymi zespołami także padało wiele bramek, dlatego można było być niemal pewnym, że tym razem będzie bardzo podobnie. Kibice, którzy oczekiwali wysokiej skuteczności w niedzielnym meczu, z pewnością się nie zawiedli.

REKLAMA

Werner goni Roberta Lewandowskiego!

Goście rozpoczęli strzelanie już w 11. minucie meczu, gdy Timo Werner strzałem po płaskim dośrodkowaniu pokonał Muellera. Napastnik Lipska potem jeszcze dwukrotnie skierował piłkę do siatki rywali, w 48. i 75. minucie spotkania. Dzięki temu zdobył już 24 bramki w obecnym sezonie i zbliżył się w klasyfikacji strzelców do Roberta Lewandowskiego, który lideruje z 27 golami na swoim koncie. Oznacza to, że Polak musi cały czas pilnować swojej strzeleckiej formy. Lewandowski myśli prawdopodobnie o pobiciu legendarnego rekordu Gerda Muellera (40 bramek w sezonie), ale przede wszystkim musi uważać, by Werner nie wyprzedził go w walce o koronę króla strzelców.

Zobacz wideo Bundesliga. Hat-trick Timo Wernera, goni Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Dwie pozostałe bramki dla drużyny z Lipska zdobyli Yussuf Poulsen i Marcel Sabitzer. Dzięki tej wygranej RB Lipsk awansował na 3. miejsce w tabeli, wyprzedzając Borussię Moenchengladbach, która przegrała w sobotę z Bayerem Leverkusen. Prowadzi Bayern Monachium, do którego Lipsk traci 7 punktów.

Przeczytaj także: