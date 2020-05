Niemiecki klub chce Lorisa Kariusa! Zaskakujący transfer coraz bliżej

peterjk pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Loris Karius miał świetny sezon 2018-19, doszedł z Liverpoolem do finału LM, eliminując City po drodze. Man City, które miażdżyło w lidze. Nie dowiemy się nigdy, co by było, gdyby sędzia inaczej potraktował brutalne faule Ramosa. Gdyby był VAR, Ramos otrzymałby czerwona kartkę i miałby jeszcze karę kilku meczów za łokieć na bramkarzu. Niestety, popełnili błędy, jeden z ludzi ze sztabu Liverpoolu opowiadał, jak po przegranym meczu przechodzili obok pokoju sędziów i słyszeli głośne wyrazy radości, to jest conajmniej kuriozalne. Warto przypomnieć, że wcześniej w meczu Bayernu z Realem w LM, wyleciał z boiska Vidal, też niewiadoma dlaczego do dzisiaj, efekt Pereza być może.,Niestety bramkarz w wielkich klubach jest jak saper, jeśli popełnia jeden tak koszmarny błąd to niestety z reguły szybko traci zaufanie i wylatuje z zespołu. Podobnie sytuacja wyglada z Adrianem, dobrze zastępował Allisona, wygrał Superpuchar Europy, był dobrym duchem w zespole a później w dogrywce z Athletico w LM, koszmarnie podał do Joao Felixa, co zakończyło się bramka przez co Liverpool odpadł z LM. Karius zrobił dwa błędy w jednym meczu, w finale, który oglądało setki milionów ludzi. jeśli czuł, że jest coś nie tak (miał wstrząśnienie mózgu) po łokciu Ramosa. to powinien to zgłosić. Ale, z drugiej strony, chłopak miał dwadzieścia kilka lat, grał w finale, chciał walczyć do końca i niestety nie miał szczęścia. Na pewno zasługuje na kolejna szansę, jeśli wypatrzył go Klopp, to znaczy że ma potencjał.