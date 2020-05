Wichniarek dostał informacje ws. Krzysztofa Piątka. Zdradził, dlaczego nie gra

info0 godzinę temu 0

To sobie napisałem na pewnym forum:



Moim zdaniem to Piątkowi zaczęła sodówka uderzać do głowy po przenosinach do Milanu. Zaczął pajacować, po karnych robił swoją cieszynkę, itd.

Powinien posłuchać rady: we Włoszech tak szybko jak Cię pokochali, jeszcze szybciej Cię znienawidzą jak przestaniesz strzelać bramki. To jest fatum #9.



Przenosiny do Herthy powinny być dla Piątka kopem w dupę do zapieprzania na treningach. NIech bierze przykład z Cristiano Ronaldo (jak ten był jeszcze w Man Utd). Pojawiał się jako pierwszy na treningach i jako ostatni je kończył. Przypomnę, że Cristiano swoje osiągnięcia zawdzięcza nie tylko dzięki talentowi (który był mniejszy niż Wayna Rooney'a kiedy Ci byli w tym samym wieku) tylko swojej tytanicznej i ciężkiej pracy, do której niestety Krzysiek się nie garnie.