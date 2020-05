Robert Lewandowski i Bayern mogą przejść do historii! 48 lat wyczekiwania

Bayern w tym momencie ma już 80 goli zdobytych w tym sezonie. Nikt nigdy nie miał ich tyle po 27 kolejkach danego sezonu. Mistrz Niemiec będzie miał zatem szansę pobić swoje osiągnięcie z sezonu 1971/1972. Wtedy zdobyli tytuł, mając na koniec sezonu aż 101 goli w dorobku - do dziś najwięcej w historii Bundesligi. Do końca rozgrywek zawodnicy trenera Hansiego Flicka musieliby zatem strzelić 21 bramek, by co najmniej wyrównać to osiągnięcie.

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern Monachium - Eintracht 5:2. Robert Lewandowski na 3:0 [ELEVEN SPORTS]

Bayern bliski kolejnego rekordu. 21 goli do wyrównania osiągnięcia sprzed 48 lat

Robert Lewandowski wyraźnie przyczynił się do powiększenia liczby trafień - ma ich 27 w 25 meczach, co stanowi ponad 30% całego dorobku drużyny. Po wznowieniu rozgrywek Bundesligi trafiał dwa razy - zarówno z Unionem Berlin, jak i Eintrachtem Frankfurt w sobotę. 48 lat temu aż 40 z rekordowych 101 bramek strzelił Gerd Mueller.

Do końca sezonu pozostało siedem kolejek, a Bayern w najbliższej zmierzy się w hitowym starciu z wiceliderem tabeli Bundesligi - Borussią Dortmund. Początek spotkania o 18:30 we wtorek, 26 maja. Relacja na żywo na Sport.pl.

