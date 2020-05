Tak strzela Robert Lewandowski! Kosmiczne osiągnięcie Polaka. "Tylko on to może zrobić" [WIDEO]

Po pierwszej połowie było 2:0 dla Bayernu, po golach Leona Goeretzki i Thomasa Muellera. Tuż po zmianie stron, bo już w 46. minucie bramkę na 3:0 zdobył Robert Lewandowski, który precyzyjnym strzałem głową wykorzystał wrzutkę Kingsleya Comana. Gola Polaka możecie obejrzeć tutaj:

Robert Lewandowski dogonił Ciro Immobile

To była 27 bramka w lidze niemieckiej, dzięki czemu RL9 dogonił Ciro Immobile, lidera wyścigu po Złotego Buta. Patrząc na wszystkie rozgrywki, Lewandowski ma już 41 goli w tym sezonie.Tuż po trafieniu Polaka Eintracht się przebudził, ale i tak ostatecznie to Bayern wygrał w sobotę 5:2.1 I na trzy dni przed meczem z Borussią Dortmund wciąż ma nad nią cztery punkty przewagi. Mecz Borussia - Bayern we wtorek o 18.30.

Robert Lewandowski pobije rekord Muellera?

Zdaniem Lothara Matthaeusa Robert Lewandowski może mieć problem z pobiciem rekordu Gerda Muellera. - Tylko on może to zrobić, ale uważam, że zabraknie mu jednego albo dwóch goli - podkreślił Niemiec w swoim felietonie dla "Sky Sport"