Lewandowski się nie zatrzymuje i wraca na szczyt! A będzie jeszcze lepiej

Była 46. minuta. Kingsley Coman posłał piłkę w pole karne, a Robertowi Lewandowskiemu wystarczyło tylko dostawić głowę, by cieszyć się z gola. I z kolejnego zwycięstwa Bayernu Monachium, który w sobotę pokonał Eintracht 5:2 i utrzymał czteropunktową przewagę nad Borussią Dortmund, z którą drużyna Hansiego Flicka zagra już we wtorek (początek meczu o 18.30).

Dla Lewandowskiego będzie to kolejna okazja, by poprawić statystyki. By powalczyć nie tylko o kolejną koronę króla strzelców Bundesligi, ale też inne osiągnięcia, w tym Złotego Buta, gdzie w tym momencie Lewandowski zrównał się już z Ciro Immobile z Lazio.

Obaj mają zdobytych 27 bramek w tym sezonie, ale liga włoska wciąż nie wznowiła rozgrywek - najprawdopodobniej wznowi w drugiej połowie czerwca, więc do tego czasu polski napastnik powinien być już samodzielnym liderem.

Zobacz wideo Borussia też nie odpuszcza. Efektowne akcje w meczu z Wolfsburgiem [ELEVEN SPORTS]

Klasyfikacja Złotego Buta (stan na 23 maja)

1. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 27 goli x 2 = 54 pkt

1. Ciro Immobile (Lazio) - 27 goli x 2 = 54 punkty

3. Erling Haaland (RB Salzburg/BVB) - 26 goli (16x1,5 i 10x2) = 44 punkty

4. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 21 goli (x2) = 42 punkty

4. Timo Werner (RB Lipsk) - 21 goli (x2) = 42 punkty

6. Leo Messi (FC Barcelona) - 19 goli (x2) = 38 punktów

6. Jamie Vardy (Leicester City) - 19 goli (x2) = 38 punktów

8. Kylian Mbappe (PSG) - 18 goli (x2) = 36 punktów

8. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) - 18 goli (x2) = 36 punktów

10. Romelu Lukaku (Inter) - 17 goli (x2) = 34 punkty

10. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) - 17 goli (x2) = 34 punkty

Ranking tworzony jest poprzez mnożenie każdej bramki przez współczynnik trudności danej ligi. Tzn. razy dwa mnożona jest każda bramka zdobyta w jednej z pięciu najlepszych lig świata (obecnie: angielska, hiszpańska, niemiecka, włoska i francuska). Mniej ważą bramki zdobywane w słabszych ligach - mnoży się je razy półtora lub jeden. W poprzednim sezonie Złotego Buta zdobył Lionel Messi, który strzelił 36 goli.

