Są składy na mecz Borussii Dortmund z VfL Wolfsburg! Trener BVB zaskoczył jedenastką

Zaskoczył, bo Jadon Sancho ponownie rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Największa gwiazda Borussii Dortmund w zeszłym tygodniu zagrała zaledwie 11 minut w meczu, w którym BVB rozbiło Schalke 4:0. Podczas derbów Zagłębia Ruhry Łukasz Piszczek pełnił funkcję kapitana. A, że dobrze zagrał ("Bild" ocenił go na "2", w skali 1-5, gdzie "1" to klasa światowa), to w sobotę znów będzie kapitanem.

Zobacz wideo Thorgan Hazard strzela gola w meczu Borussia Dortmund - Schalke [ELEVEN SPORTS]

Skład Borussii

Buerki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro - Brandt, Hazard, Haaland

Skład Wolfsburga

Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - Steffen, Arnold, Schlager, Mehmedi - Ginczek, Weghorst

Borussia jest druga w tabeli Bundesligi i traci czterypunkty do Bayernu Monachium. Wolfsburg jest szósty.