Były mistrz świata porównał Lewandowskiego i Haalanda. "W ostatnich latach nie było takiego napastnika"

10 bramek w 9 meczach w Bundeslidze zdobył już Erling Braut Haaland. Rewelacyjny Norweg imponuje skutecznością od kilku miesięcy, a w pierwszym meczu po powrocie Bundesligi strzelił gola i zaliczył asystę w wygranych przez Borussię Dortmund derbach z Schalke (4:0).

"Nie sądzę, że Haaland pobije Lewandowskiego"

Na temat Haalanda wypowiedział się Andreas Moeller, mistrz świata z 1990 roku. - Przyszłość należy do niego. Jest szybki, mocno zbudowany, umie znaleźć się w polu karnym, ma dobry strzał. Kapitalny zawodnik - przyznał były reprezentant Niemiec w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Czy po sezonie odejdzie z Borussii? Myślę, że zostanie. Dla niego byłoby dobrze, gdyby grał tu jeszcze ze dwa–trzy sezony i odszedł dopiero po skończeniu 23 lat. Borussia to dla niego perfekcyjny klub. Nie sądzę jednak, by pobił Roberta Lewandowskiego, który jest najlepszym napastnikiem Bundesligi ostatnich lat - dodał.

Moeller o Lewandowskim wypowiadał się w ogóle w samych superlatywach. - W ostatnich latach nie było takiego napastnika jak Lewandowski. Stał się piłkarzem kompletnym. Strzela karne, dobrze wykonuje wolne, w polu karnym jest bardzo inteligentny. Niełatwo znaleźć młodego napastnika takiego formatu - przyznał Niemiec, który obecnie jest dyrektorem akademii Eintrachtu Frankfurt.

Lewandowski w tym sezonie wystąpił w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 40 bramek. W samej Bundeslidze wpisał się na listę strzelców 26 razy.

