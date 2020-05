Mecz Lewandowskiego w dwóch telewizjach! Niecodzienna transmisja. Gdzie obejrzeć Bayern - Eintracht?

j666 godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Nie znam takiej stacji.

Za to Bundesligę transmituje wiele stacji rosyjskojezycznych (a czasem ukraińskojęzycznych), zaczynam się uczyć co to "sztrafnoj udar" czy "zaszczitnik" komentatorów ;-)

Rosyjskie komentarze sa bardzo spokojne i wyważone, do tego lubią Polaków czy to grających w Bundeslidze czy w Serie A - pewnie takie podskórne marzenie o nowym Szewczence.