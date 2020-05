Są informacje ws. Krzysztofa Piątka. Złe wieści dla Polaka. Trener Herthy ma inny plan

Bundesliga wróciła do gry po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Powrót nie był udany dla Krzysztofa Piątka, który zagrał tylko kilka minut w meczu wyjazdowym z Hoffenheim (0:3). Trener Bruno Labbadia myśli już nad składem na kolejny mecz. Będzie on szczególny, bo w piątek Hertha zmierzy się u siebie w derbach Berlina z Unionem.

Krzysztof Piątek znów zacznie na ławce?

Trener gospodarzy ma sporo problemów, bo z powodów zdrowotnych nie może zagrać aż pięciu zawodników Herthy. To: Karim Kekik, Marius Wolf, Thomas Kraft, Niklas Stark i Santiago Ascacibar. Do gry wraca za to Vladimir Darida, który pauzował ostatnio za żółte kartki. Zdaniem "Bilda" to właśnie on razem Dodi Lukebakio i Matheusem Cunhą wystąpią w piątek w ataku Herthy. To by oznaczało, że Krzysztof Piątek ponownie rozpocznie spotkanie tylko na ławce rezerwowych.

Dziennikarze portalu morgenpost.de zachwycają się zwłaszcza Brazylijczykiem Cunhą. - Ogromny potencjał, czasem zbyt ambitny i nie zawsze uporządkowany: żaden gracz nie ucieleśnia Herthy lepiej niż Matheus Cunha - napisano. 20-latek jest dziś największą nadzieją kibiców ze stolicy Niemiec. W Berlinie gra od stycznia i zanotował do tej pory trzy gole i dwie asysty.

Polscy fani mają nadzieję, że Piątek pojawi się chociaż w drugiej połowie meczu z Unionem. Dla Polaka będzie to szczególne spotkanie, bo jeszcze nigdy w karierze nie wygrał derbów, a występował już w takim pojedynku w Krakowie, Genui i Mediolanie.

