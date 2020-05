Lewandowski pokazał jak tańczy. Zachwyceni fani zwrócili uwagę na jeden trik

maxthebrindle 20 minut temu 0

Jeśli 'zachwyceni fani' zwrócili uwagę na jeden, dwa, albo piętnaście trików tańczącego Lewego, to znaczy, że widzieli jego taniec na syfie społecznościowym. Ja nie jestem jego fanem, tym bardziej zachwyconym, a już najmniej mnie interesują jego taneczne triki - niech je zostawi na okoliczność Lewej i kolejnej ciąży, która jest nieunikniona, bo dwie poprzednie świetnie się sprzedały... Więc skoro zainteresowani widzieli, to wy naprawdę nie musicie informować niezainteresowanych o tym, że zainteresowani widzieli i się zachwycili... Napiszcie coś o sporcie - ale nie o grach komputerowych, błagam... Ja wiem, że wszelkie rozgrywki są zawieszone, ale dla sprawnego dziennikarza stworzenie tekstu o historii jakiegoś turnieju, sportowca czy dyscypliny, zaprezentowanie niszowych dyscyplin, dla których normalnie nie macie czasu, ciekawy wywiad z ciekawym człowiekiem - to powinno być do ogarnięcia. A nie tylko ciągle Lewy, Lewa, Lewiątka, poród ciąża i wózek za kupę kasy... Rzygać się chce...