Roy Makaay o Robercie Lewandowskim: Czy wy w to wierzycie?

Była 39. minuta niedzielnego meczu pomiędzy Bayernem Monachium a Unionem Berlin (2:0), kiedy Robert Lewandowski pokonał z rzutu karnego Rafała Gikiewicza. Dla polskiego napastnika był to już 26. gol w tym sezonie Bundesligi (w 24. meczu) i 40. w tym sezonie w 34. spotkaniu. Niedzielna bramka oznacza również, że już w piątym sezonie z rzędu strzela ponad 40 goli!

Osiągnął coś, co w XXI wieku osiągnęli tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Warto spojrzeć też na statystyki Lewandowskiego z szerszej perspektywy. Polak trafił do Monachium w 2014 roku, gdy wygasł jego kontrakt z Borussią Dortmund. Od tego czasu wystąpił dla Bayernu w 276 spotkaniach i zdobył aż 231 bramek.

"Czy wierzycie, że Lewandowski trafił do Monachium za darmo?"

- To super napastnik, jeden z najlepszych na świecie. Jest po prostu kompletny. Każdego roku zdobywa ponad 30 bramek i ciężko pracuje na resztę zespołu. To był niewiarygodny transfer Bayernu. Czy wierzycie, że trafił do Monachium za darmo? - mówił na łamach "Kickera" Roy Makaay, były napastnik Bawarczyków.

45-letni Holender pochwalił też Erlinga Haalanda z BVB, który w sezonie 2019/20 strzelił już 41 goli. - Nie ma o czym gadać, wystarczy spojrzeć na jego liczby. Jestem bardzo ciekaw jego rozwoju. Ale to, co zrobił do tej pory, jest fantastyczne.

