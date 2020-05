Wielki wyczyn Roberta Lewandowskiego. Dołączył do Messiego i Cristiano Ronaldo

Była 39. minuta niedzielnego meczu pomiędzy Bayernem Monachium a Unionem Berlin (2:0), kiedy Robert Lewandowski pokonał z rzutu karnego Rafała Gikiewicza. Dla polskiego napastnika był to już 26. gol w tym sezonie Bundesligi (w 24. meczu) i 40. w tym sezonie w 34. spotkaniu. Niedzielna bramka oznacza również, że już w piątym sezonie z rzędu strzela ponad 40 goli!

Przypomnijmy, że Lewandowski najprawdopodobniej pobije swoje osiągnięcie. I to znacząco, bo czeka go jeszcze osiem kolejek ligi niemieckiej. Z kolei w Lidze Mistrzów, która pewnie wróci do gry w sierpniu, Bayern jest jedną nogą w ćwierćfinale. Bawarczycy zagrają także półfinał Pucharu Niemiec.

Robert Lewandowski w doborowym towarzystwie! Obok Messiego i Cristiano Ronaldo

Wyczyn Lewandowskiego jest tym bardziej niesamowity, bo w XXI wieku tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi byli zdolni zdobyć ponad 40 bramek w pięciu sezonach z rzędu.

