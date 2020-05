Ojciec Lewandowskiego kazał mu naśladować gwiazdę piłki. "Nie jest mi równy, jest lepszy"

Giovane Elber spędził w Bayernie Monachium sześć sezonów. W latach 1997-2003 czterokrotnie wygrywał Bundesligę i raz Ligę Mistrzów. Przez ten czas dla Bawarczyków zdobył 140 bramek, co daje mu 9. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Robert Lewandowski już go dawno wyprzedził (230 bramek), ale były napastnik Bayernu przewidział jego wielką karierę już lata temu, o czym mówi teraz w rozmowie z goal.com.

Były gwiazdor Bayernu zachwala Roberta Lewandowskiego

- Kiedyś rozmawiałem z Robertem Lewandowskim i powiedział mi, że wielkim fanem Bundesligi był jego ojciec [zmarł kiedy Lewandowski był nastolatkiem]. On pewnego razu miał mu powiedzieć, że podczas gry musi starać się grać jak Elber. Odpowiedziałem wtedy Robertowi, że on nie jest mi równy, bo jest nawet lepszy ode mnie - przyznał Elber i dalej zachwalał Lewandowskiego: - Imponuje mi jego spokój, skupienie. Niesamowity facet. Wierzę, że stać go na to, by pobił rekord Gerda Muellera, który w jednym sezonie strzelił 40 goli - dodał Elber.

Bundesliga wznowiła rozgrywki po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Bayern - któremu do końca sezonu zostało jeszcze dziewięć spotkań - w niedzielę zmierzy się z Unionem Berlin. Dla Lewandowskiego będzie to kolejna okazja, by poprawić rekord strzelecki - w tym sezonie polski napastnik zdobył już 25 bramek. Początek meczu z Unionem o 18.

