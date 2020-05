Zaskakujący tweet RB Lipsk. Ujawnił kolejny klub Timo Wernera?

Timo Werner w niedawnej wypowiedzi przyznał, że chce zmienić ligę i wyjechać z Bundesligi. Napastnik RB Lipsk nie chce grać w Bayernie, a jego wypowiedź zszokowała władze monachijskiego klubu. - To wielki klub, ale jeśli miałbym rozważać odejście z Lipska, to transfer za granicę kręci mnie bardziej, niż Bayern - stwierdził Niemiec. Media już od dawna spekulują o jego przenosinach do Liverpoolu.

Odniesienie do klubu Premier League pojawiło się na Twitterze RB Lipsk. Oficjalne konto drużyny zamieszcza tam 2009 powodów, dlaczego warto im kibicować po wznowieniu rozgrywek Bundesligi. Jednym z nich zaczepiło kibiców Liverpoolu. - Kochacie Timo Wernera. To tak jak my. Wspierajmy go razem - czytamy we wpisie oznaczonym hashtagiem #YoullNeverWalkHimAlone.

Niemiecki napastnik gra dla RB Lipsk od lipca 2016 roku. Wtedy przeszedł tam za czternaście milionów euro z Vfb Stuttgart, którego jest wychowankiem. W obecnym sezonie Bundesligi zdobył 21 goli i siedem razy asystował. Jest drugi na liście strzelców rozgrywek i traci do lidera, Roberta Lewandowskiego cztery bramki. Jego drużyna w pierwszym meczu po wznowieniu rozgrywek zremisowała 1:1 z SC Freiburg. W tabeli zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 51 punktów.

