Ale wpisów w podobnym tonie do tego Leśnodorskiego jest więcej. - Cieszę się, że piłka wróciła, wszyscy jej potrzebowaliśmy, ale przyzwyczajenie się do tego nowego świata futbolu zajmie wieki. Na razie mam wrażenie, że oglądam trening - napisał Cesc Fabregas. - Widząc powrót piłki nożnej, zastanawiam się: czy jest jakiś techniczny powód, dla którego piłkarze nie mogą celebrować razem bramek? Przecież tak naprawdę podczas gry, przy stałych fragmentach, stojąc przy bramce, wszyscy jesteśmy w stałym kontakcie - zastanawia się Radamel Falcao.

Wszyscy dziś patrzą na Niemcy

Bundesliga jest pierwszą europejską ligą, która wróciła do gry. Za nią chcą podążyć inne, korzystając z niemieckich wzorców, gdzie piłkarzy przed meczem izoluje się w hotelu, regularnie mierzy im temperaturę, robi testy, a potem rozsadza na pustych trybunach i jak tylko można, ogranicza kontakt nie tylko z przeciwnikiem (zakaz witania przed meczem, wychodzenie z tunelu jeden po drugim), ale też z kolegami z drużyny (zakaz wspólnych cieszynek).

Najbardziej jednak wszystkim przeszkadza brak dopingu, do którego chyba trzeba się przyzwyczaić, bo nie zanosi się na to, by kibice prędko wrócili na stadiony.

