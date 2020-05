Bundesliga w TV i Internecie. Gdzie oglądać na żywo? Gra Krzysztof Piątek

Ostatnie mecze Bundesligi zostały rozegrane 8 marca, po czym liga została zawieszona ze względu na pandemię. Teraz, po nieco ponad dwóch miesiącach przerwy, Niemcy wracają do gry jako pierwsza z czołowych lig europejskich. W sobotę zobaczymy sześć spotkań, z czego pięć z nich zacznie się o 15:30.

Najciekawiej zapowiada się starcie Borussia Dortmund - Schalke, czyli derby Zagłębia Ruhry. BVB walczy o mistrzostwo, na dziewięć kolejek przed końcem sezonu traci do prowadzącego Bayernu Monachium cztery punkty - za to Schalke jest 6., a to miejsce gwarantuje występ w Lidze Europy. Schalke raczej nie ma nadziei na wyższą lokatę (do 5. Bayeru Leverkusen traci już 10 punktów), ale musi bronić się przed drużynami za swoimi plecami - Wolfsburg i Freiburg mają po 36 pkt, za to Hoffenheim ma 35 pkt. Transmisja TV z tego starcia na antenie Eleven Sports 1 od 15:30.

Krzysztof Piątek ma zagrać w podstawowym składzie. Gdzie obejrzeć mecz Hoffenheim - Hertha Berlin w TV?

Polscy kibice zwrócą za to szczególną uwagę na debiut nowego trenera Herthy Berlin Bruno Labbadii, który według przewidywań niemieckich mediów ma postawić na Krzysztofa Piątka od pierwszej minuty wyjazdowego spotkania z Hoffenheim. Piątek od transferu do Herthy Berlin rozegrał tylko 6 meczów w Bundeslidze, w których zdobył jedną bramkę, z rzutu karnego. W klubie wiążą jednak nadzieję, że teraz to się zmieni. - Piątek to napastnik z krwi i kości. Krzepki, wytrwały, pełen energii. Zawsze szuka najprostszej drogi do zdobycia bramki - podkreślił Michael Preetz, menedżer Herthy. Początek tego spotkania również o 15:30, transmisja TV w Eleven Sports 2.

O 15:30 rozpoczną się również mecze RB Lipsk - Freiburg, Fortuna Duesseldorf - Paderborn i Augsburg - Wolfsburg - wszystkie, poza tym ostatnim, będzie można zobaczyć na antenach Eleven Sports. O 18:30 Canal+ pokaże starcie Eintrachtu Frankfurt z Borussią Moenchengladbach. Stream online będzie dostępny poprzez aplikację NC+ GO oraz stronę elevensports.pl.

W niedzielę o 15:30 rozegrane zostanie spotkanie FC Koeln - Mainz, a o 18:00 Union Berlin zmierzy się z Bayernem Monachium - w tym meczu na boisko może wybiec dwóch Polaków, czyli Rafał Gikiewicz i Robert Lewandowski. Kolejka zakończy się w poniedziałek starciem Werder Brema - Bayer Leverkusen.