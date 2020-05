Bundesliga. Gdzie i kiedy oglądać mecz Union Berlin - Bayern Monachium? Transmisja TV, stream online, na żywo

Liga niemiecka wraca do rywalizacji jako pierwsza spośród pięciu czołowych lig w Europie. Spotkanie Unionu Berlin z Bayernem Monachium zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ na boisku możemy zobaczyć dwóch Polaków. W zespole gospodarzy w bramce może stanąć Rafał Gikiewicz, ale jego występ wcale nie jest taki pewny. Natomiast w zespole gości bardzo prawdopodobna jest obecność Roberta Lewandowskiego, zmierzającego po kolejny tytuł króla strzelców Bundesligi.

Zobacz wideo Bundesliga wraca do gry. "Pierwsze mecze nie będą wyglądały najlepiej"

Lewandowski jest gotowy do restartu Bundesligi

31-letni napastnik znajdował się w znakomitej formie przed wstrzymaniem rozgrywek. W 23 meczach sezonu 2019/20 strzelił aż 25 goli i ma obecnie przewagę aż czterech trafień nad drugim Timo Wernerem z RB Lipska. Lewandowski nie ukrywa, że jest gotowy na powrót po dwumiesięcznym wstrzymaniu rozgrywek Bundesligi przez pandemię koronawirusa. Polak przed przerwą opuścił dwa spotkania z powodu kontuzji, której doznał w starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea. Wyleczył już uraz, a jego forma zdaje się zwyżkować, o czym sam wspomniał.

- Czuję się lepiej niż kiedykolwiek. Mogłem pracować nad sobą inaczej niż dotychczas, a plan przygotowany przez klub był świetny. Wróciłem już do dobrej dyspozycji po kontuzji, ale zacząłem leczenie jeszcze przed epidemią, a potem tylko je kontynuowałem i wróciłem już do regularnych treningów z zespołem. Teraz czeka nas trudny okres gry co kilka dni i musimy to zaakceptować - stwierdził napastnik Bayernu w rozmowie z portalem spox.com.

Gikiewicz powoli żegna się z Unionem

Pierwszoplanową postacią zespołu ze stolicy Niemiec jest Rafał Gikiewicz, który w swoim debiutanckim sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej ma na koncie już sześć czystych kont w 25 meczach. Jednak po zakończeniu sezonu odejdzie z Unionu. Polski bramkarz nie zaakceptował oferty nowego kontraktu. - Kiedy ten sezon się skończy, będę wspominał dwa wyjątkowe lata. Rozwinęliśmy się, zdobyliśmy 30 punktów w Bundeslidze i mamy duże szanse na utrzymanie. Naprawdę chcę osiągnąć ten cel z Unionem. Później przyjdzie czas na nowy klub w moim życiu i nowego bramkarza w Unionie - skomentował Gikiewicz.

Niedawno "Kicker" informował, że Polak może za karę trafić na ławkę rezerwowych ze względu na to, że nie chciał przedłużyć kontraktu na warunkach proponowanych mu przez klub. Jego miejsce miałby zająć 22-letni Moritz Nicolas. W tej chwili nie wiadomo, czy Polak wyjdzie w pierwszej "11", czy też zasiądzie na ławce.

W rundzie jesiennej Bayern miał ogromne problemy w Monachium z pokonaniem Unionu. Mistrz Niemiec wygrał skromnie 2:1, a jednego z goli strzelił Robert Lewandowski.

Gdzie i o której oglądać mecz Union Berlin - Bayern Monachium?

Mecz Unionu Berlin z Bayernem będzie można obejrzeć na Canal + Sport w niedzielę, 17 maja. Starcie będzie również dostępne w streamie online na portalu Player.pl. Relację live przeprowadzi także Sport.pl. Początek meczu o godzinie 18:00.

Bayern po 25 kolejkach jest liderem tabeli (55 pkt) i będzie zdecydowanym faworytem w wyjazdowym starciu z 1. FC Union Berlin. Beniaminek radzi sobie całkiem dobrze, ponieważ przed sezonem był upatrywany jako główny faworyt do spadku. Tymczasem zajmuje dobre 11. miejsce w lidze, mając na koncie 30 punktów.

