Borussia Dortmund wyceniła Erlinga Haalanda. Ogromna kwota wykupu

Haaland jest jednym z najgorętszych nazwisk na liście transferowej. W swoich szeregach chciałyby go mieć m.in. Real Madryt i Manchester United. Młody Norweg przed pandemią koronawirusa robił furorę najpierw w barwach Red Bulla Salzburg, a od stycznia strzela gole dla Borussii Dortmund. Władze niemieckiego zespołu postanowiły podać cenę, za jaką mogłyby go w przyszłości sprzedać do innego topowego zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Cały świat zachwyca się Haalandem. "Dortmund to dla niego przystanek przed wielkimi klubami"

Erling Haaland wyceniony przez Borussię Dortmund

Borussia Dortmund zakomunikowała Realowi Madryt i Manchesterowi United, że rozważy sprzedaż 19-latka za co najmniej 150 milionów euro. Francuski portal le10sport.com donosi, że niemiecki zespół podyktował tak astronomiczną kwotę jego wykupu, aby odstraszyć zainteresowanie innych gigantów europejskiego futbolu.

Haaland w kontrakcie z Borussią ma zawartą klauzulę, która pozwala mu opuścić klub za jedyne 68 milionów funtów, ale zacznie ona obowiązywać dopiero od 2021 roku. Sam Norweg w środę powiedział, aby nie przywiązywać uwagi do medialnych spekulacji wokół jego osoby. - Skupiam się tylko na swoich występach, a nie na plotkach. Jestem skoncentrowany tylko na swojej pracy i ulepszaniu jej każdego dnia. Widzę, że dbając o wszystkie detale, uczę się coraz więcej i staram się być w jak najlepszej formie - stwierdził Haaland, cytowany przez portal express.co.uk.

Haaland od momentu przyjścia do Borussii w 8 meczach strzelił aż 9 goli i zanotował dwie asysty we wszystkich rozgrywkach. Bundesliga wznawia rozgrywki już 16 maja, a pierwszym rywalem ekipy Haalanda będzie Schalke Gelsenkirchen (początek w sobotę o 15:30). Po 25 kolejkach ligi niemieckiej Borussia Dortmund zajmuje drugie miejsce w tabeli z 51 punktami i stratą czterech do prowadzącego Bayernu Monachium.

Przeczytaj także: