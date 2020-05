Lewandowski wskazał najlepszy mecz w swojej karierze. "Nie zapomnę tego"

wothan 2 godziny temu 0

Nie rozumiem po co to przypominanie w każdym zdaniu o tym, że Lewandowski to Polak.Jesteśmy na polskim portalu i każdy wie jakiej narodowości jest Lewandowski, to chyba pozostałości po czasach gdy każdego z nazwiskiem kończącym się na ski podejrzewano o polskość.