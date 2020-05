Jest faworyt do pozyskania Timo Wernera! Władze Bayernu Monachium zszokowane

- To wielki klub, ale jeśli miałbym rozważać odejście z Lipska, to transfer za granicę kręci mnie bardziej, niż Bayern - wyznał Timo Werner. Te słowa niemieckiego napastnika zszokowały Karla-Heinza Rummenigge. - Nigdy nie spotkałem się z tym, że piłkarz w ten sposób odnosił się do plotek - wyznał "Bildowi" dyrektor generalny monachijskiego klub. W ten sposób uciął wszelkie spekulacje i zaznaczył, że Bayern nie jest zainteresowany transferem Wernera.

REKLAMA

Zobacz wideo

Liverpool chce Wernera. Goal.com: Jest faworytem

To oznacza, że bój o 24-latka stoczą inne kluby. Portal goal.com jest przekonany, że najbliżej transferu jest Liverpool, ale o Wernerze myślą również: Inter, Chelsea i Manchester United.

Timo Werner zagrał w tym sezonie w 36 meczach RB Lipsk, strzelił 27 goli i miał 12 asyst. Jego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do 30.06.2023 roku, ale tylko do połowy czerwca 2020 roku można go wykupić za 60 mln euro.

Przeczytaj również: