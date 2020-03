"Bardzo słaby", "Okropnie irytujący", "Jego współpraca z Cunhą nie istniała" - to opinie o Krzysztofie Piątku, który w sobotnim meczu Herthy z Werderem na boisku przebywał do 78. minuty. Jego zespół zdołał odrobić dwie bramki straty i zremisować 2:2, ale niewiele było w tym zasługi Polaka.

Piątek nie ma najlepszego wejścia do Herthy Berlin po transferze z Milanu. Chociaż już w drugim występie przeciwko Schalke (2:3) w Pucharze Niemiec Polak strzelił gola, to na razie jego dyspozycja w nowym klubie jest sporym rozczarowaniem.

Krysztof Piątek krytykowany. "Bardzo często się ślizga"

W Bundeslidze Piątek rozegrał sześć meczów i zdobył tylko jedną bramkę. Było to w meczu przeciwko Fortunie Duesseldorf (3:3), gdzie nasz reprezentant wykorzystał rzut karny. "Berliner Kurier" podkreśla nieskuteczność Polaka i zestawia go z Matheusem Cunhą, który choć kosztował mniej, to na razie daje dużo więcej nowej drużynie.

"Berliner Kurier" zwraca też uwagę na fakt, iż Piątek bardzo często ślizga się po boisku. Dziennik zastanawia się, czy Polak nie powinien występować w innych butach. - Nie wiem, czy źle dobiera obuwie, ale zapytam go oto. Może rzeczywiście powinien korzystać z innego - zastanawia się na łamach dziennika tymczasowy trener Herthy Alexander Nouri.

Po 25 kolejkach Bundesligi drużyna Piątka zajmuje 13. miejsce w tabeli. Hertha ma sześć punktów przewagi nad miejscem barażowym. W sobotę berlińczycy zagrają na wyjeździe z Hoffenheim. Początek meczu o godzinie 15:30.